Поиск

СБР пожаловался "Матч ТВ" на огульное хамство Губерниева

Москва. 2 июня. INTERFAX.RU - Союз биатлонистов России обратился с официальным письмом руководству телеканала "Матч ТВ" с просьбой обратить внимание на высказывания комментатора Дмитрия Губерниева в адрес руководства СБР. Эти высказывания в СБР охарактеризовали как огульное хамство.

"Мы видим в вашем телеканале надежного и долгосрочного партнера, и с большим уважением относимся к вашей работе", - говорится в письме на имя генерального продюсера телеканала Александра Тащина. Текст приводит "Спорт-Экспресс".

Однако, посетовали в союзе, "Дмитрий Губерниев, используя личные социальные сети, телевизионные программы канала "Матч ТВ" и сайт канала "Матч ТВ", регулярно выступает с оскорблениями в адрес как в адрес всего Союза биатлонистов России, так и руководства СБР, чем наносит прямой репутационный ущерб нашему сотрудничеству".

"Мы всегда были открыты к конструктивному диалогу, но не готовы мириться с огульным хамством", - отметили в союзе.

"Надеюсь, что это обращение не останется без вашего внимания, и мы продолжим наше взаимовыгодное сотрудничество", - говорится в письме, подписанном президентом СБР Виктором Майгуровым.

В конце мая между СБР и Губерниевым возникла в телеграме перепалка в связи с вопросами допуска бригады репортеров "Матч ТВ" к биатлонистам. Комментатор назвал поведение пресс-атташе СБР Сергея Аверьянова истерикой.

СБР Матч ТВ Дмитрий Губерниев Сергей Аверьянов Виктор Майгуров
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости

Десять россиян сыграют в третьем круге Roland Garros

"Спартак" стал самым убыточным клубом РПЛ в 2022 году

Шестнадцатилетняя россиянка Андреева вышла в третий круг Roland Garros

Месси покинет ПСЖ по окончании сезона

Месси покинет ПСЖ по окончании сезона

Карякин выступил категорически против участия в Кубке мира без флага РФ

Карякин выступил категорически против участия в Кубке мира без флага РФ

"Севилья" выиграла Лигу Европы УЕФА, победив "Рому" в серии пенальти

Андрей Рублев вышел в третий круг Roland Garros

Федор Смолов продлил контракт с "Динамо"

Федор Смолов продлил контракт с "Динамо"

"Реал" признан самым дорогим клубом мира по версии Forbes

"Реал" признан самым дорогим клубом мира по версии Forbes

Потапова, Касаткина и Блинкова вышли в третий круг Roland Garros

window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'cbujh', p2: 'emwl', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector("#adfox_151179074300466320 #adfox_151179074300466320")) { document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });