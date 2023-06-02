СБР пожаловался "Матч ТВ" на огульное хамство Губерниева

Москва. 2 июня. INTERFAX.RU - Союз биатлонистов России обратился с официальным письмом руководству телеканала "Матч ТВ" с просьбой обратить внимание на высказывания комментатора Дмитрия Губерниева в адрес руководства СБР. Эти высказывания в СБР охарактеризовали как огульное хамство.

"Мы видим в вашем телеканале надежного и долгосрочного партнера, и с большим уважением относимся к вашей работе", - говорится в письме на имя генерального продюсера телеканала Александра Тащина. Текст приводит "Спорт-Экспресс".

Однако, посетовали в союзе, "Дмитрий Губерниев, используя личные социальные сети, телевизионные программы канала "Матч ТВ" и сайт канала "Матч ТВ", регулярно выступает с оскорблениями в адрес как в адрес всего Союза биатлонистов России, так и руководства СБР, чем наносит прямой репутационный ущерб нашему сотрудничеству".

"Мы всегда были открыты к конструктивному диалогу, но не готовы мириться с огульным хамством", - отметили в союзе.

"Надеюсь, что это обращение не останется без вашего внимания, и мы продолжим наше взаимовыгодное сотрудничество", - говорится в письме, подписанном президентом СБР Виктором Майгуровым.

В конце мая между СБР и Губерниевым возникла в телеграме перепалка в связи с вопросами допуска бригады репортеров "Матч ТВ" к биатлонистам. Комментатор назвал поведение пресс-атташе СБР Сергея Аверьянова истерикой.