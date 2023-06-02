Касаткина вышла в четвертый круг Roland Garros, отдав сопернице лишь гейм

Москва. 2 июня. INTERFAX.RU - Российская теннисистка Дарья Касаткина победила американку Пэйтон Стирнс в третьем круге турнира Большого шлема Roland Garros в Париже.

Результат – 6:0, 6:1 в пользу россиянки, которой для выигрыша матча хватило менее часа.

Касаткина в рейтинге Женской теннисной ассоциации занимает девятое место и является первой ракеткой России. Стирнс – на 69-й строчке мирового рейтинга.

В следующем круге российская спортсменка сыграет с победительницей пары Анна Блинкова (Россия, №56 рейтинга) – Элина Свитолина (Украина, 192).

Roland Garros входит в серию турниров Большого шлема, его матчи проходят на грунтовом покрытии. Общий призовой фонд Roland Garros в 2023 году составил 49,6 млн евро. Победители в мужском и женском одиночных разрядах получат по 2,3 млн евро и 2000 очков в зачет рейтингов. Участники финалов заработают по 1 млн 150 тыс. евро и 1200 очков в зачет рейтингов.

Серия турниров Большого шлема является самой престижной в теннисе и объединяет четыре соревнования: открытые чемпионаты Австралии (Australian Open), Франции (Roland Garros) и США (US Open), а также Уимблдонский турнир в Великобритании.