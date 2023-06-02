Второй розыгрыш Кубка Победы по боксу стартует в Перми 12 июня

Москва. 2 июня. INTERFAX.RU - В Перми 12 июня будет дан старт розыгрышу Кубка Победы по боксу, сообщает пресс-служба Федерации бокса России.

Соревнования продлятся до 15 июля.

"Именно в этот день в Оренбурге определится победитель этого Всероссийского турнира, организованного промоутерской компанией Dynamo Boxing Promotions при поддержке Федерации бокса России", - говорится в сообщении.

Участие в турнире примут команды "Сибирь" (боксёры Сибирского и Дальневосточного федеральных округов), "Кама" (Приволжский ФО) "Сталинград" (Южный ФО), "Ленинград" (Санкт-Петербург и Северо-Западный ФО), "Тула" (Центральный ФО), "Москва" (Москва), "Урал" (Уральский ФО), "Кавказ" (Северо-Кавказский ФО).

Соревнования будут проходить в формате профессионального бокса в пяти весовых категориях (до 58, до 65, до 73, до 80 и свыше 86 кг). Формула боя - четыре раунда по три минуты. В случае равенства очков на судейских записках в поединке победа присуждается тому боксеру, кто был лучшим в последнем раунде. В команду может быть заявлено по четыре боксёра в каждой весовой категории. В соревновании примут участие ведущие спортсмены страны.

Расписание "Кубка Победы-2023":

- I этап. 12 июня, Пермь. Четвертьфиналы. "Кама"-"Сталинград" и "Москва"-"Урал";

- II этап. 15 июня, Санкт-Петербург. Четвертьфиналы "Ленинград"-"Сибирь" и "Тула"-"Кавказ";

- III этап. 8 или 9 июля, Казань. Оба полуфинала;

- IV этап. 15 июля, Оренбург. Суперфинал и матч за третье место.

Призовой фонд "Кубка Победы" составит 7,5 млн руб. За победу команда получит 3 млн, за второе место – 2 млн, за третье – 1 млн. При этом за каждую победу боксёр получит по 30 тысяч рублей.