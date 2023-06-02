Павлюченкова победила Потапову в третьем круге Roland Garros, Рахимова выбыла

Москва. 2 июня. INTERFAX.RU - Российская теннисистка Анастасия Павлюченкова обыграла свою соотечественницу Анастасию Потапову в матче за выход в четвертый круг турнира Большого шлема Roland Garros-2023 в Париже.

Встреча завершилась со счетом 4:6, 6:3, 6:0 в пользу Павлюченковой.

В рейтинге Женской теннисной ассоциации Павлюченкова занимает 333-е место, Потапова - 25-е.

В четвертом круге Павлюченкова сыграет с 28-й ракеткой мира бельгийкой Элизой Мертенс.

Еще одна представительница России, Камилла Рахимова (№82 рейтинга WTA) уступила второй ракетке мира Арине Соболенко из Белоруссии - 2:6, 2:6.

Roland Garros входит в серию турниров Большого шлема, его матчи проходят на грунтовом покрытии. Общий призовой фонд Roland Garros в 2023 году составил 49,6 млн евро. Победители в мужском и женском одиночных разрядах получат по 2,3 млн евро и 2000 очков в зачет рейтингов. Участники финалов заработают по 1 млн 150 тыс. евро и 1200 очков в зачет рейтингов.

Серия турниров Большого шлема является самой престижной в теннисе и объединяет четыре соревнования: открытые чемпионаты Австралии (Australian Open), Франции (Roland Garros) и США (US Open), а также Уимблдонский турнир в Великобритании.