Российский теннисист Хачанов вышел в четвертый круг Roland Garros
Москва. 2 июня. INTERFAX.RU -
Россиянин Карен Хачанов победил представителя Австралии Танаси Коккинакиса в третьем круге теннисного турнира Большого шлема Roland Garros в Париже.
Встреча завершилась со счетом 6:4, 6:1, 3:6, 7:6 (7:5) в пользу Хачанова.
В рейтинге Ассоциации теннисистов-профессионалов (ATP) россиянин занимает 11-е место, Коккинакис - 108-е.
В четвертом круге Хачанов сыграет с победителем пары Лоренцо Сонего (Италия, №48 мирового рейтинга) - Андрей Рублев (Россия, 7).