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Российский теннисист Хачанов вышел в четвертый круг Roland Garros

Москва. 2 июня. INTERFAX.RU -

Россиянин Карен Хачанов победил представителя Австралии Танаси Коккинакиса в третьем круге теннисного турнира Большого шлема Roland Garros в Париже.

Встреча завершилась со счетом 6:4, 6:1, 3:6, 7:6 (7:5) в пользу Хачанова.

В рейтинге Ассоциации теннисистов-профессионалов (ATP) россиянин занимает 11-е место, Коккинакис - 108-е.

В четвертом круге Хачанов сыграет с победителем пары Лоренцо Сонего (Италия, №48 мирового рейтинга) - Андрей Рублев (Россия, 7).

Roland Garros Карен Хачанов теннис
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