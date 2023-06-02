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Андрей Рублев не смог выйти в четвертый круг Roland Garros

Москва. 2 июня. INTERFAX.RU - Российский теннисист Андрей Рублев в пятницу в третьем круге Roland Garros в Париже проиграл итальянцу Лоренсо Сонего.

Поединок завершился поражением Рублева со счетом 7:5, 6:0, 3:6, 6:7 (5:7), 3:6.

В рейтинге Ассоциации теннисистов-профессионалов (АТР) Сонего занимает 48-е место, Рублев является седьмой ракеткой мира.

Сонего в четвертом круге сыграет с другим представителем России Кареном Хачановым (11-й номер рейтинга АТР). Победитель выйдет в четвертьфинал.

Хачанов остался единственным россиянином в мужском одиночном разряде. Кроме Рублева, ранее турнир покинули Даниил Медведев (2), Аслан Карацев (62) и Александр Шевченко (87).

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