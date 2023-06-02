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Россиянка Блинкова проиграла украинке Свитолиной в третьем круге Roland Garros

Москва. 2 июня. INTERFAX.RU - Российская теннисистка Блинкова в пятницу уступила украинке Элине Свитолиной в третьем круге турнира Большого шлема Roland Garros, проходящего в Париже.

Результат поединка - 2:6, 6:2, 7:5 в пользу спортсменки из Украины.

В рейтинге Женской теннисной ассоциации (WTA) Свитолина занимает 192-е место. Блинкова находится на 56-й позиции. 27 мая Блинкова проиграла Свитолиной в финальном матче турнира WTA 250 в Страсбурге (Франция).

Бывшая третья ракетка мира Свитолина является бронзовым призером Олимпиады-2020 в Токио и победительницей WTA Finals-2018. В четвертом круге Roland Garros она встретится с россиянкой Дарьей Касаткиной (9-й номер рейтинга WTA. Победительница выйдет в четвертьфинал.

Общий призовой фонд Roland Garros (грунт) в 2023 году составил 49,6 млн евро. Победители в мужском и женском одиночных разрядах получат по 2,3 млн евро и 2000 очков в зачет рейтингов. Участники финалов заработают по 1 млн 150 тыс. евро и 1200 очков в зачет рейтингов.

Серия турниров Большого шлема является самой престижной в теннисе и объединяет четыре соревнования: открытые чемпионаты Австралии (Australian Open), Франции (Roland Garros) и США (US Open), а также Уимблдонский турнир в Великобритании.

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