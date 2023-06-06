Павлюченкова последней из россиянок покинула Roland Garros

Фото: Clive Mason/Getty Images

Москва. 6 июня. INTERFAX.RU - Российская теннисистка Анастасия Павлюченкова уступила представительнице Чехии Каролине Муховой в четвертьфинале турнира Большого шлема Roland Garros во Франции.

Встреча завершилась со счетом 7:5, 6:2 в пользу Муховой, являющейся 43-й ракеткой мира. Павлюченкова в рейтинге Женской теннисной ассоциации (WTA) занимает 333-е место.

После вылета Павлюченковой россиянок в женском одиночном разряде турнира не осталось.

Общий призовой фонд Roland Garros (грунт) в 2023 году составил 49,6 млн евро. Победители в мужском и женском одиночных разрядах получат по 2,3 млн евро и 2000 очков в зачет рейтингов. Участники финалов заработают по 1 млн 150 тыс. евро и 1200 очков в зачет рейтингов.

Серия турниров Большого шлема является самой престижной в теннисе и объединяет четыре соревнования: открытые чемпионаты Австралии (Australian Open), Франции (Roland Garros) и США (US Open), а также Уимблдонский турнир в Великобритании.