Поиск

"Манчестер Сити" стал самым дорогим футбольным брендом мира

Москва. 6 июня. INTERFAX.RU - Английский "Манчестер Сити" вышел на первое место в списке самых дорогих брендов футбольных клубов мира по версии консалтинговой компании Brand Finance, сообщается на ее сайте.

Бренд клуба оценивается в $1,562 млрд.

На второе место опустился испанский "Реал" (1,513 млрд), на третьем продолжает находиться испанская "Барселона" (1,425 млрд).

В топ-10 также входят английские "Манчестер Юнайтед" (1,412 млрд) и "Ливерпуль" (1,411 млрд), французский "Пари Сен-Жермен" (1,174 млрд), немецкая "Бавария" (1,140 млрд), английские "Арсенал" (940 млн), "Тоттенхэм" (931 млн) и "Челси" (893 млн).

"Манчестер Сити" в этом году выиграл чемпионат и Кубок Англии, а также претендует на титул в Лиге чемпионов: 10 июня в финале турнира сыграет с итальянским "Интером".

Brand Finance футбол
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости

Павлюченкова последней из россиянок покинула Roland Garros

Павлюченкова последней из россиянок покинула Roland Garros

В Сингапуре в 2024 году закроют ипподром после 180-летней истории скачек

В Сингапуре в 2024 году закроют ипподром после 180-летней истории скачек

Российским фигуристам Дэвис и Смолкину разрешили выступать за Грузию

Российским фигуристам Дэвис и Смолкину разрешили выступать за Грузию

Златан Ибрагимович объявил о завершении карьеры

Златан Ибрагимович объявил о завершении карьеры

Ферстаппен выиграл Гран-при Испании "Формулы-1"

Ферстаппен выиграл Гран-при Испании "Формулы-1"

Хачанов вышел в четвертьфинал Roland Garros

Теннисистка Павлюченкова вышла в четвертьфинал Roland Garros

"Реал" объявил об уходе Карима Бензема

"Реал" объявил об уходе Карима Бензема

"Вегас" победил "Флориду" на старте финальной серии Кубка Стэнли

Абубакар Нурмагомедов уступил Элизеу дос Сантосу на турнире UFC

window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'cbujh', p2: 'emwl', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector("#adfox_151179074300466320 #adfox_151179074300466320")) { document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });