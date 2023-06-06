"Манчестер Сити" стал самым дорогим футбольным брендом мира

Москва. 6 июня. INTERFAX.RU - Английский "Манчестер Сити" вышел на первое место в списке самых дорогих брендов футбольных клубов мира по версии консалтинговой компании Brand Finance, сообщается на ее сайте.

Бренд клуба оценивается в $1,562 млрд.

На второе место опустился испанский "Реал" (1,513 млрд), на третьем продолжает находиться испанская "Барселона" (1,425 млрд).

В топ-10 также входят английские "Манчестер Юнайтед" (1,412 млрд) и "Ливерпуль" (1,411 млрд), французский "Пари Сен-Жермен" (1,174 млрд), немецкая "Бавария" (1,140 млрд), английские "Арсенал" (940 млн), "Тоттенхэм" (931 млн) и "Челси" (893 млн).

"Манчестер Сити" в этом году выиграл чемпионат и Кубок Англии, а также претендует на титул в Лиге чемпионов: 10 июня в финале турнира сыграет с итальянским "Интером".