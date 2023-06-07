"Пари НН" разгромил "Родину" в первом стыковом матче за право играть в РПЛ

Москва. 7 июня. INTERFAX.RU - Нижегородский "Пари НН" со счетом 3:0 переиграл московскую "Родину" в первом стыковом матче за право в следующем сезоне выступать в Российской премьер-лиге.

Встреча прошла на поле Академии "Спартак" имени Федора Черенкова, в качестве принимающей стороны была "Родина". На 10-й минуте в составе нижегородцев отличился Эдгар Севикян, на 57-й - Владислав Яковлев, на 90+2 - Альберт Шарипов.

Ответный матч пройдет 10 июня в Нижнем Новгороде.

"Пари НН" в сезоне-2022/23 занял 13-е место в Российской премьер-лиге, "Родина" - пятое в Первой лиге. Изначально от Первой лиги в стыковых матчах должны были играть третья и четвертая команды, однако бронзовый призер турнира "Алания" (Владикавказ) не получила лицензию РПЛ. Помимо "Пари НН" в стыках от Первой лиги участвует пятая ее команда, "Енисей" (Красноярск), в среду со счетом 0:1 уступившая воронежскому "Факелу".