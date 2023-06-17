Россиянин Немков защитил чемпионский пояс Bellator

Москва. 17 июня. INTERFAX.RU - Российский боец смешанного стиля Вадим Немков победил кубинца Йоэля Ромеро на турнире Bellator 297 в Чикаго.

По исходам пяти раундов победа россиянина была присуждена единогласным решением судей.

Поединок был титульным, на кону стоял чемпионский пояс Bellator в полутяжелом весе. Им владел Немков, который в результате и защитил титул. Для него это была четвертая защита пояса, а завоевал он его в августе 2020 года, победив американца Райана Бейдера.

На счету 30-летнего Немкова в смешанных единоборствах теперь 17 побед при двух поражениях. Еще один его поединок признан несостоявшимся. 46-летний Ромеро проиграл седьмой бой при 15 победах.