Бой чемпиона Bellator Немкова с американцем Андерсоном признан несостоявшимся

Фото: Hans Gutknecht/MediaNews Group/Los Angeles Daily News via Getty Images

Москва. 16 апреля. INTERFAX.RU - Поединок бойцов смешанных единоборств между россиянином Вадимом Немковым и американцем Кори Андерсоном в финале Гран-при Bellator в США признан несостоявшимся.

В третьем раунде поединка в субботу судья вынужден был остановить бой из-за рассечения у россиянина, которое стало следствием запрещенного удара американца.

Спортсмены представляют полутяжелый вес. Здесь Немков является чемпионом Bellator, на его счету 14 побед и два поражения. У Андерсона – 16 побед и пять поражений.