Усман Нурмагомедов защитил титул чемпиона Bellator

Москва. 11 марта. INTERFAX.RU - Российский боец смешанного стиля Усман Нурмагомедов победил американца Бенсона Хендерсона на турнире Bellator 292 в Сан-Хосе.

Поединок завершился в первом раунде удушающим приемом.

Бой был титульным, на кону стоял чемпионский пояс Bellator в легком весе, которым владел россиянин. В результате Нурмагомедов смог защитить титул, завоеванный им в ноябре 2022 года.

На счету 24-летнего Усмана Нурмагомедова, который является двоюродным братом экс-чемпиона UFC в легком весе Хабиба Нурмагомедова, 17 побед в 17 поединках в смешанных единоборствах. В свою очередь, 39-летний Хендерсон потерпел 12-е поражение при 30 победах. Он также был чемпионом UFC в легком весе.