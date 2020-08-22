Россиянин Немков нокаутировал американца Бейдера в чемпионском бое MMA
Москва. 22 августа. INTERFAX.RU - Российский боец смешанных единоборств Вадим Немков стал обладателем пояса Bellator в полутяжелом весе, победив действующего чемпиона американца Райана Бейдера.
Поединок прошел в американском городе Анкасвилль и был главным боем вечера (утра по московскому времени) в рамках турнира Bellator 244.
Бой завершился во втором раунде, когда Немков нокаутировал соперника.
#AndNew #Bellator244 pic.twitter.com/dDD5R4n1Fx— ShayMyName (@ImShannonTho) August 22, 2020
Таким образом, российский боец теперь является обладателем чемпионского пояса Bellator.
Для 28-летнего Немкова эта победа стала 12-й в карьере, две из них он одержал нокаутом. 37-летний Байдер потерпел шестое поражение, у него также 27 побед (12 – нокаутом). Одна из них, нокаутом, над россиянином Федором Емельяненко.
В рамках вечера Bellator 244 прошли еще два российско-американских поединка. Так, россиянин Валентин Молдавский победил Роя Нельсона, другой представитель РФ Владимир Токов потерпел поражение от Криса Гонсалеса.
Изначально турнир должен был пройти весной, но был перенесен из-за пандемии коронавируса.