На мировом уровне. Екатеринбург готов к проведению международного спортивного фестиваля

Москва. 24 июня. INTERFAX.RU - В Екатеринбурге в субботу стартует чемпионат России по прыжкам в воду. В определенной степени соревнование станет тестовым для местного Дворца водных видов спорта. Его, как и ряд других объектов, построили специально для запланированной в Екатеринбурге летней Универсиады-2023. Студенческие игры, однако, отложили на неопределенный срок из-за санкций, вместо них здесь с 19 по 31 августа ожидается проведение Международного фестиваля студенческого спорта.

Организаторы заверяют, что студенты из 30 стран, которые примут участие в фестивале, выступят на объектах мирового уровня. На этой неделе представители оргкомитета презентовали СМИ эти арены, а также рассказали, что из себя будет представлять абсолютно новый проект.

"Задача - к 300-летию Екатеринбурга собрать студентов из десятков стран, привезти их сюда и дать им возможность насладиться городом и атмосферой, и культурой. У нас с вами есть возможность на удивительных по качеству спортивных объектах Екатеринбурга провести удивительный по эмоции фестиваль. Я уверен, что у нас это получится. На сегодняшний день у нас в заявке тридцать с лишним стран, примерно полторы тысячи атлетов приедут к нам. Это все континенты. Уверен, что это будет неординарное событие в одном из лучших городов нашей страны", - заявил руководитель Дирекции Международного фестиваля университетского спорта Александр Чернов.

Также он отметил спортивную деревню, в которой будут проживать участники фестиваля.

Одно из общежитий Деревни фестиваля Фото: пресс-служба фестиваля

"Она отличная, уютная, удобная, очень гостеприимная. Общежития расположены удачно. У нас возник удивительный спортивно-образовательный кластер, где при уже созданных компетенциях и ресурсах ЭКСПО образовался кампус реально мирового уровня. И там мы проводим наш студенческий фестиваль. Все, кто приедут, получат массу удовольствия от проживания – от культурной программы, которую мы им предлагаем, от кухни, как уральской, так и международной, халяльной. Будет здорово и прекрасно", - подчеркнул Чернов.

В Деревню Фестиваля вошли пять корпусов общежитий, два из них будут задействованы во время проведения соревнований, общественно-деловой, медицинский центры. Здесь же — Дворец водных видов спорта.

"До конца месяца будут сдана улично-дорожная сеть", — отметил генеральный директор "Синара-Девелопмент" Тимур Уфимцев.

Во Дворце водных видов спорта разыграют почти 60 (из 193) комплектов наград. Здесь пройдут соревнования по плаванию, прыжкам в воду. Объект оснащен плавательными бассейнами, в том числе тренировочными, бассейном для прыжков (с многочисленными трамплинами). Дворец – долгожданный для региона. Свердловская область позиционируется как один из лидеров в России в водных дисциплинах, однако соответствующая инфраструктура оставляла желать лучшего, в результате спортсмены вынуждены были тренироваться не здесь, а в Нижнем Тагиле.

Фото: пресс-служба фестиваля

Министр спорта Свердловской области Леонид Рапопорт отметил, что все спортивные объекты будут в дальнейшем использоваться в качестве наследия фестиваля.

"Чудо происходит – мы получаем новые спортивные объекты, увеличивается число спортсменов по всем видам спорта, как и число международных судей. Фестиваль подготавливает Свердловскую область для проведения соревнований любого уровня в дальнейшем. Конечно, мы надеемся, что Свердловские спортсмены покажут лучшие результаты. То наследие, которое мы получим, в том числе и имиджевое, и материально-техническое будет способствовать и благосостоянию региона, и развитию спортивной отрасли", - заявил министр.

Также о важности инфраструктурного наследия соревнований и решении одной из актуальных задач для уральских студентов рассказал ректор Уральского Федерального Университета, Виктор Кошкаров.

"Мы получаем общий образовательный кластер, которому нет аналогов в России. Наследие Фестиваля принимает множество вызовов не только на региональном, но и на федеральном уровне – развитие человеческого капитала, спортивной отрасли, улучшение качества жизни и здоровья жителей, а также повышение уровня отечественных цифровых технологий, промышленности. Это будет центр притяжения в социально-культурной, общественной, спортивной, образовательной, научно-технической и других сферах", - рассказал он.

Фото: пресс-служба фестиваля

Соревнования в Екатеринбурге пройдут по 14 видам спорта – бадминтону, баскетболу 3х3, боксу, волейболу дзюдо, мини-футболу, настольному теннису, плаванию, прыжкам в воду, самбо, спортивной борьбе, теннису, тхэквондо, художественной гимнастике. К примеру, матчи по теннису будут проходить на открытом воздухе, однако здесь же размещены вместительные ангары также с кортами: теннисисты могут играть здесь в случае непогоды.

Ожидается, что участие в фестивале примут более 240 вузов – из России, Азербайджана, Армении, Афганистана, Белоруссии, Бразилии, Индии, Ирана, Казахстана, Киргизии, Китая, Монголии, Пакистана, Молдавии, Таджикистана, Туркменистана, Узбекистана, ЮАР, Турции, Камбоджи, Немала, Шри-Ланка. На соревнованиях будет задействовано около 3500 волонтеров.