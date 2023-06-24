В Москве отменены все футбольные матчи в связи с режимом КТО

Фото: Валерий Шарифулин/ТАСС

Москва. 24 июня. INTERFAX.RU - Московская федерация футбола объявила об отмене всех футбольных матчей до особого распоряжения.

"В связи с распоряжением Мэра в городе отменены массовые мероприятия. Все соревнования под эгидой Московской федерации футбола отменены до особого распоряжения", - говорится в сообщении.

Российская премьер-лига заявила, что "находится в контакте со всеми клубами, главами регионов и представителями органов федеральной власти".

Подчеркивается, что подготовка к новому сезону продолжается.

В настоящее время администрация Лиги в ежеминутном режиме следит за развитием ситуации в стране и продолжает работу по подготовке к сезону 2023/24.

Ранее в субботу режим контртеррористической операции был введен в Москве, Подмосковье и Воронежской области, сообщил Национальный антитерророристический комитет (НАК).