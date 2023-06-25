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Месси оформил хет-трик в день своего 36-летия

Москва. 25 июня. INTERFAX.RU - Нападающий Лионель Месси провел три гола в прощальном матче своего соотечественника форварда Макси Родригеса.

Игра прошла 24 июня в Росарио на арене клуба "Ньюэллс Олд Бойз", в котором Родригес провел значительную часть своей карьеры. Месси, которому в этот день исполнилось 36 лет, сыграл за сборную Аргентины, составленную из бывших и действующих футболистов. Он забил три мяча в первом тайме и был заменен в перерыве.

Игра завершилась со счетом 7:5 в пользу "Ньюэллс Олд Бойз".

42-летний Макси Родригес также выступал за испанские "Эспаньол", "Атлетико", английский "Ливерпуль", уругвайский "Пеньяроль".

Лионель Месси
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