Чемпион мира Шубенков сломал ключицу, упав с мотоцикла

Москва. 25 июня. INTERFAX.RU - Чемпион мира в беге на 110 метров с барьерами россиянин Сергей Шубенков выбыл из строя из-за падения с мотоцикла, заявил тренер спортсмена Сергей Клевцов.

"Сергей получил перелом ключицы после падения с мотоцикла в четверг вечером. Не знаю, сколько времени займет восстановление", - приводит слова Клевцова "Матч ТВ".

По словам тренера, в понедельник Шубенков проконсультируется с травматологом, после чего "будет принято решение — что делать и как быть".

"Специалист хороший, - заверил Клевцов. - Когда он посмотрел первые снимки, сказал, что без операции обойтись не получится".

32-летний Шубенков – чемпион мира, двукратный чемпион Европы в беге на 110 м с барьерами.