Футболист "Сочи" Сарвели перешел в "Локомотив"

Москва. 29 июня. INTERFAX.RU - "Локомотив" подписал контракт с нападающим Владиславом Сарвели, сообщает пресс-служба московского футбольного клуба.

"Соглашение с игроком рассчитано на три года. Предыдущий сезон футболист провёл в футбольном клубе "Сочи", - говорится в сообщении.

Также 25-летний футболист играл в московском "Чертаново" и самарских "Крыльях Советов". В сезоне-2022/23 провел за "Сочи" 32 матча, забил пять мячей. Всего на профессиональном уровне Сарвели отыграл 238 встреч, стал автором 62 голов.