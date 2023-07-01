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Петр Ян предположил, что следующий бой проведет к концу года

Москва. 1 июля. INTERFAX.RU - Российский боец смешанного стиля Петр Ян заявил, что следующий поединок с его участием состоится ближе к окончанию 2023 года.

"Думаю, ближе к концу года. С кем именно – понимания пока нет", - сказал Ян журналистам, добавив, что и переговоры пока не ведутся.

Также Ян назвал травмой неготовность принять вызов от эквадорского бойца Марлона Веры.

"Я не готов сейчас выступать. Пока восстанавливаюсь, у меня были определенные травмы, которые требуют больше времени для восстановления. Бессмысленно выходить на такой поединок, когда ты четыре месяца не тренируешься. Я сейчас перезагружусь и вернусь", - подчеркнул спортсмен.

Последний бой 30-летний Ян провел в марте этого года, уступив грузину Мерабу Двалишвили. В результате он потерпел тогда пятое поражение в смешанных единоборствах и третье подряд. На счету экс-чемпиона UFC также есть 16 побед.

UFC Петр Ян
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