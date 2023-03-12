Россиянин Ян проиграл грузину Двалишвили в главном бою турнира UFC
Москва. 12 марта. INTERFAX.RU - Российский боец смешанного стиля Петр Ян потерпел поражение от грузина Мераба Двалишвили в главном поединка турнира UFC Fight Night 221 в Лас-Вегасе.
Победа грузинскому спортсмену присуждена единогласным решением судей.
Поединок представителей легчайшего веса был главным боем вечера на турнире.
Таким образом, 30-летний Ян потерпел пятое поражение в смешанных единоборствах и третье подряд. На счету экс-чемпиона UFC также есть 16 побед.
Что касается 32-летнего Двалишвили, он выиграл девятый бой подряд, всего в его активе 16 побед и четыре поражения.