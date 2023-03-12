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Россиянин Ян проиграл грузину Двалишвили в главном бою турнира UFC

Россиянин Ян проиграл грузину Двалишвили в главном бою турнира UFC
Фото: Chris Unger/Zuffa LLC via Getty Images

Москва. 12 марта. INTERFAX.RU - Российский боец смешанного стиля Петр Ян потерпел поражение от грузина Мераба Двалишвили в главном поединка турнира UFC Fight Night 221 в Лас-Вегасе.

Победа грузинскому спортсмену присуждена единогласным решением судей.

Поединок представителей легчайшего веса был главным боем вечера на турнире.

Таким образом, 30-летний Ян потерпел пятое поражение в смешанных единоборствах и третье подряд. На счету экс-чемпиона UFC также есть 16 побед.

Что касается 32-летнего Двалишвили, он выиграл девятый бой подряд, всего в его активе 16 побед и четыре поражения.

смешанные единоборства UFC Петр Ян
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