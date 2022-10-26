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Экс-чемпион заявил о перспективах Петра Яна скоро покинуть UFC

Москва. 26 октября. INTERFAX.RU - Российский боец смешанного стиля Петр Ян может покинуть Абсолютный бойцовский чемпионат (UFC), таким инсайдом поделился бывший чемпион UFC в тяжелом весе американец Даниэль Кормье.

По словам Кормье, это связано с решением судей присудить победу американцу Шону О'Мэлли в поединке с Яном на турнире UFC 280 в Абу-Даби 22 октября.

СпортРоссиянин Петр Ян проиграл американцу Шону О'Мэлли на турнире UFCЧитать подробнее

"У меня есть инсайд, что Петр Ян может рассмотреть предложения из других лиг. Он очень разочарован судейским решением, он не чувствует поддержки со стороны UFC", - сказал Кормье в эфире YouTube-канала ESPN MMA.

Победа была присуждена представителю США раздельным решением судей. В результате О'Мэлли получил право на титульный бой.

На счету 29-летнего Яна в смешанных единоборствах теперь четыре поражения при 16 победах. Россиянин являлся чемпионом UFC, он завоевал титул в июле 2020 года, победив бразильца Жозе Алду. В марте 2021 года Ян лишился чемпионского пояса после поединка с американцем Алджамейна Стерлинга. Тогда российский боец нанес запрещенный удар, в результате чего был дисквалифицирован, а чемпионский пояс перешел американцу.

В октябре 2021 года на турнире UFC 267 уже в статусе экс-чемпиона Ян дрался с американцем Кори Сэндхагеном и завоевал титул временного чемпиона. В апреле 2021 года Ян уступил пояс, вновь сразившись со Стерлингом.

UFC смешанные единоборства Петр Ян
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