Экс-чемпион заявил о перспективах Петра Яна скоро покинуть UFC

Москва. 26 октября. INTERFAX.RU - Российский боец смешанного стиля Петр Ян может покинуть Абсолютный бойцовский чемпионат (UFC), таким инсайдом поделился бывший чемпион UFC в тяжелом весе американец Даниэль Кормье.

По словам Кормье, это связано с решением судей присудить победу американцу Шону О'Мэлли в поединке с Яном на турнире UFC 280 в Абу-Даби 22 октября.

"У меня есть инсайд, что Петр Ян может рассмотреть предложения из других лиг. Он очень разочарован судейским решением, он не чувствует поддержки со стороны UFC", - сказал Кормье в эфире YouTube-канала ESPN MMA.

Победа была присуждена представителю США раздельным решением судей. В результате О'Мэлли получил право на титульный бой.

На счету 29-летнего Яна в смешанных единоборствах теперь четыре поражения при 16 победах. Россиянин являлся чемпионом UFC, он завоевал титул в июле 2020 года, победив бразильца Жозе Алду. В марте 2021 года Ян лишился чемпионского пояса после поединка с американцем Алджамейна Стерлинга. Тогда российский боец нанес запрещенный удар, в результате чего был дисквалифицирован, а чемпионский пояс перешел американцу.

В октябре 2021 года на турнире UFC 267 уже в статусе экс-чемпиона Ян дрался с американцем Кори Сэндхагеном и завоевал титул временного чемпиона. В апреле 2021 года Ян уступил пояс, вновь сразившись со Стерлингом.