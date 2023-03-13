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Петр Ян объяснил очередное поражение в UFC проблемами со здоровьем

Москва. 13 марта. INTERFAX.RU - Российский боец смешанного стиля Петр Ян связал с физиологическим фактором свое поражение от грузина Мераба Двалишвили на турнире UFC Fight Night 221.

СпортРоссиянин Ян проиграл грузину Двалишвили в главном бою турнира UFCРоссиянин Ян проиграл грузину Двалишвили в главном бою турнира UFCЧитать подробнее

"Досадно, больно осознавать происходящее, но что произошло, не отмотать! Подготовкой в целом я был доволен. Было несколько притормаживающих факторов, о которых я думал и верил, что справлюсь. Прилетел в Штаты, пару дней отошли от перелета и начали работать. Почувствовал, что необходима физиотерапия!" - написал Ян в соцсетях.

"Неделю ежедневно занимался и верил, что все будет нормально. (...) Про отмену боя думать я не мог, так как был уже на поле! Думаю, было видно, что ни двигаться, ни бить я не мог! Пришлось крепиться!" - добавил он.

"Знаю, что могу и умею лучше!" - заверил спортсмен, поблагодарив всех за понимание и заверив, что "еще будут праздники".

Бой был главным поединком турнира в Лас-Вегасе. Победа грузинскому спортсмену присуждена единогласным решением судей.

30-летний Ян потерпел пятое поражение в смешанных единоборствах и третье подряд. На счету экс-чемпиона UFC также есть 16 побед. Что касается 32-летнего Двалишвили, он выиграл девятый бой подряд, всего в его активе 16 побед и четыре поражения.

UFC смешанные единоборства Петр Ян
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