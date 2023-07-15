Теннисистка Вондроушова из Чехии выиграла Уимблдонский турнир
Москва. 15 июля. INTERFAX.RU - Чешская теннисистка Маркета Вондроушова обыграла туниску Онс Жабер в финальном матче турнира Большого шлема в Уимблдоне (Великобритания).
Чешка одержала победу со счетом 6:4, 6:4.
Вондроушова занимает 42-е место в рейтинге Женской теннисной ассоциации (WTA), Жабер - шестая ракетка мира.
Вондроушова впервые в карьере выиграла турнир серии Большого шлема.
Уимблдонский турнир проходит на кортах с травяным покрытием.
Серия турниров Большого шлема является самой престижной в теннисе и объединяет четыре соревнования: открытые чемпионаты Австралии (Australian Open), Франции (Roland Garros) и США (US Open), а также Уимблдонский турнир в Великобритании.