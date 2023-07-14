Сноубордист Вик Уайлд заявил, что не думает о ситуации вокруг МОК и РФ

Москва. 14 июля. INTERFAX.RU - Российский сноубордист американского происхождения Виктор Уайлд заявил о том, что обходит стороной тему санкций МОК в отношении российского спорта.

"Я не думаю об этом. Это долгая история, каждый год одна и та же ситуация", - сказал Уайлд, отвечая на вопрос "Интерфакса".

Ранее в четверг МОК сообщил, что вручит приглашения на Игры в Париже странам 26 июля, за исключением России, Белоруссии и Гватемалы.

Уайлд - двукратный олимпийский чемпион 2014 года, бронзовый призёр Олимпийских игр 2022 года в составе сборной России. До сезона 2010-2011 годов включительно выступал за США. Решил получить второе гражданство после женитьбы на российской сноубордистке Алене Заварзиной. Паспорт гражданина России Вик Уайлд получил в мае 2012 года. В 2021 году Уайлд и Заварзина развелись.

Сейчас Уайлд находится в Казани, где посетил Фиджитал-игры по скейтбордингу в рамках масштабного фестиваля молодежной уличной культуры Urban Games.