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МОК примет решение по участию россиян и белорусов в Олимпиаде в Париже не раньше сентября

Москва. 18 июля. INTERFAX.RU - Международный олимпийский комитет (МОК) примет решение о приглашении россиян и белорусов на Олимпийские игры в Париже не раньше сентября, сказал руководитель организационного комитета летних Олимпийских игр в Париже Тони Эстанге.

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"Как я понимаю, МОК примет это решение (о допуске россиян и белорусов - ИФ) не раньше сентября 2023 года. Мы узнаем об этом больше к концу лета", - цитирует Эстанге Insidethegames.

По поводу участия паралимпийских спортсменов из России и Белоруссии в Играх в Париже, он сообщил, что ожидает решения от Международного паралимпийского комитета в октябре.

"В октябре состоится заседание - тогда будет принято решение. Мы не несем ответственности за этот процесс", - заявил Эстанге.

13 июля МОК сообщил, что вручит приглашения на Игры в Париже странам 26 июля, за исключением России, Белоруссии и Гватемалы.

Летние Олимпийские игры в Париже стартуют 26 июля 2024 года. Как правило, ровно за год до начала ОИ МОК отправляет странам-участникам приглашения.

МОК
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