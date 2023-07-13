Матыцин назвал дискриминационным решение МОК не приглашать Россию на ОИ 26 июля

Москва. 13 июля. INTERFAX.RU - Министр спорта Олег Матыцин осудил решение Международного олимпийского комитета (МОК) не приглашать в установленную дату Россию на летнюю Олимпиаду в Париже 2024 года.

"Надо обратиться за разъяснениями к господину Баху (президент МОК - ИФ), почему они не прислали нам приглашение. Это очередной пример дискриминации. Объясните правила или отсутствие их", - сказал Матыцин журналистам.

Ранее в четверг МОК сообщил, что вручит приглашения на Игры в Париже странам 26 июля, за исключением России, Белоруссии и Гватемалы.

Олимпийские игры в Париже стартуют 26 июля 2024 года. Как правило, ровно за год до начала ОИ МОК отправляет странам-участникам приглашения.