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"Манчестер Сити" впервые в истории завоевал Суперкубок УЕФА

"Манчестер Сити" впервые в истории завоевал Суперкубок УЕФА
Фото: Chris Brunskill/Fantasista/Getty Images

Москва. 17 августа. INTERFAX.RU - Футболисты английского "Манчестер Сити" обыграли испанскую "Севилью" в матче за Суперкубок УЕФА.

Основное время игры в греческом Пирее завершилось с результатом 1:1. Счёт был открыт на 25-й минуте - отличился игрок "Севильи" Юссеф Эн-Несири. На 63-й минуте полузащитник "Манчестер Сити" Коул Палмер сравнял счёт.

В серии пенальти точнее оказались игроки английской команды - 5:4.

"Манчестер Сити" выиграл Суперкубок УЕФА впервые. Он получил право играть в Суперкубке благодаря триумфу в Лиге чемпионов, "Севилья" - как действующий победитель Лиги Европы.

Изначально игра должна была пройти в Казани, но была перенесена из России из-за санкций.

"Манчестер Сити" в 2023 году выиграл четыре турнира: чемпионат Англии, Кубок Англии, Лигу чемпионов, Суперкубок УЕФА.

Манчестер Сити Суперкубок УЕФА Казань футбол
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