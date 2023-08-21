Российская шахматистка Горячкина выиграла Кубок мира
Москва. 21 августа. INTERFAX.RU - Россиянка Александра Горячкина стала обладательницей Кубка мира по шахматам.
В финале соревнования в Баку она победила представительницу Болгарии Нургюл Салимову.
Первые две партии финала завершились вничью, его судьба решилась на тай-брейке.
Женский розыгрыш Кубка мира проходит второй раз. В 2021 году победительницей стала россиянка Александра Костенюк, ныне выступающая за Швейцарию. Тогда она выиграла в финале у Горячкиной.