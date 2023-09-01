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Нападающий "Спартака" Кейта Бальде перешел в "Эспаньол"

Москва. 1 сентября. INTERFAX.RU - Сенегальский нападающий "Спартака" Кейта Бальде продолжит карьеру в испанском "Эспаньола", сообщает пресс-служба московского футбольного клуба.

"Кейта Бальде арендован "Эспаньолом" на сезон-2023/24", - говорится в сообщении.

28-летний Бальде стал выступать за "Спартак" с сезона-2022/23, перейдя в российский клуб на правах свободного агента. Предыдущим клубом был итальянский "Кальяри". За "Спартак" он провел 15 матчей во всех турнирах и забил 4 гола.

"Эспаньол" по итогам прошлого сезона покинул главный дивизион испанского футбола.

Спартак футбол Эспаньол Кейта Бальде
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