Нападающий "Спартака" Кейта Бальде перешел в "Эспаньол"
Москва. 1 сентября. INTERFAX.RU - Сенегальский нападающий "Спартака" Кейта Бальде продолжит карьеру в испанском "Эспаньола", сообщает пресс-служба московского футбольного клуба.
"Кейта Бальде арендован "Эспаньолом" на сезон-2023/24", - говорится в сообщении.
28-летний Бальде стал выступать за "Спартак" с сезона-2022/23, перейдя в российский клуб на правах свободного агента. Предыдущим клубом был итальянский "Кальяри". За "Спартак" он провел 15 матчей во всех турнирах и забил 4 гола.
"Эспаньол" по итогам прошлого сезона покинул главный дивизион испанского футбола.