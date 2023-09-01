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Французский клуб арендовал еще одного футболиста "Спартака"

Москва. 1 сентября. INTERFAX.RU - Нападающий "Спартака" Шамар Николсон ближайший сезон проведет в "Клермоне", сообщает официальный сайт французского футбольного клуба.

26-летний ямайский форвард переходит в "Клермон" на правах аренды.

Николсон перешел в "Спартак" из бельгийского "Шарлеруа" в декабре 2021 года. В российской команде он забил 8 голов в 34 матчах. В 2022 году в составе "Спартака" он стал обладателем Кубка России. Одним из его партнеров по команде был защитник Максимилиано Кофрие, который позже также был арендован "Клермоном", а позднее французский клуб выкупил у "Спартака" права на игрока.

футбол Спартак Шамар Николсон Максимилиано Кофрие
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