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Евсеев покинул пост главного тренера "Факела"

Москва. 5 сентября. INTERFAX.RU - Воронежский футбольный клуб "Факел" объявил об отставке Вадима Евсеева с поста главного тренера команды.

"Вадим Евсеев покидает футбольный клуб "Факел", - говорится в сообщении пресс-службы.

"Вадим Валентинович, спасибо за вклад в развитие нашего клуба. За тот рывок в мае текущего года, который помог нашей команде сохранить прописку в Премьер-лиге. Двери нашего клуба всегда будут открыты для вас!" - отметили в клубе.

В турнирной таблице в сезоне-2023/24 "Факел" занимает сейчас предпоследнее, 15-е место. В активе команды 4 очка в семи матчах.

Факел футбол Вадим Евсеев
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