В Минспорта РФ заявили о развитии в ДНР 77 видов спорта

Москва. 5 сентября. INTERFAX.RU - Примерно 7% населения Донецкой народной республики в настоящий момент вовлечены в занятия спортом. Об этом заявил заместитель министра спорта РФ Одес Байсултанов.

"Строительство и реконструкция новых спортивных объектов, оснащение оборудованием и инвентарем - важнейшие задачи по развитию спорта и физической культуры на новых территориях. Сейчас в ДНР развивается 77 видов спорта, из которых 33 олимпийские. Почти 7% населения, проживающего на территории Республики, привлечены к занятиям спортом", - сказал Байсултанов журналистам во вторник после церемония открытия реконструированной в Новоазовске в рамках федеральной программы "Спорт – норма жизни" мини-футбольной площадки.

"Только за последние месяцы в ДНР прошли соревнования по мини-футболу и баскетболу 3*3 среди школьников, финалы республиканского этапа Всероссийских спортивных игр школьников "Президентские спортивные игры" и "Президентские состязания". Всего в этих соревнованиях участвовали более 1200 детей", - подчеркнул Байсултанов.

"При взаимодействии с Министерством образования и науки ДНР в 2022-2023 году открыто более 180 школьных спортивных клубов, а до конца 2023 года мы планируем открыть школьные спортивные клубы во всех школах республики", - отметил он.