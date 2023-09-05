Забег на 100 миль пройдет в Карелии в рамках Vottovaara Mountain Race 2023

Москва. 5 сентября. INTERFAX.RU - В Карелии 9-10 сентября состоятся забеги в рамках Vottovaara Mountain Race 2023, сообщили "Интерфаксу" организаторы соревнования.

"Участников ждут забеги на 14 км, 55 км, 50 миль, 100 миль, а также детские забеги на 1 или 3 км для юных трейлраннеров. В этом году на старте ожидается около 1 500 атлетов", - говорится в релизе.

"Откроют беговой уик-энд участники ультратрейла: 9 сентября состоится Vottovaara Mountain Race 100 миль. Атлетам предстоит преодолеть 160 км с набором высоты около 2 000 м. По маршруту забега участники насладятся видами на гору Воттоваара, озеро Пизанец и Смерть-гору. Старт забега будет дан в 16:00. Лимит на прохождение дистанции составляет 27 часов, поэтому финишируют многие бегуны уже на следующий день", - отмечается в сообщении.

Помимо этого, 9 сентября пройдут забеги для юных любителей трейлраннинга: бегуны в возрасте от 0 до 10 лет пробегут 1 км в рамках Karelia Fun Run, а атлетов от 10 до 15 лет ждет Karelia Sprint на 3 км.

"Во второй соревновательный день свои силы попробуют участники забегов на 50 миль. Их ждет кольцевая дистанция с набором высоты около 1 000 м, во время преодоления который у бегунов будет возможность увидеть гору Воттоваара и Смерть-гору. Спустя два часа стартуют участники забега на 55 км: их ждет набор высоты около 700 м и обязательный забег на гору Воттоваара. Последними на старт выйдут участники забега на 14 км. Они преодолеют радиальную дистанцию с кольцом по Мраморному карьеру", - заявили организаторы.