Российский тяжеловес Волков победил австралийца Туивасу на турнире UFC
Москва. 10 сентября. INTERFAX.RU - Российский боец смешанного стиля Александр Волков одержал победу над австралийцем Таем Туивасой в со-главном поединке турнира UFC 293 в Сиднее.
Россиянину удалось одолеть соперника удушающим приемом во втором раунде. Спортсмены представляют тяжелый вес.
Для 34-летнего Волкова это третья победа подряд, а всего их в смешанных единоборствах стало 37 при 10 поражениях. 30-летний Туиваса потерпел шестое поражение (и третье подряд) при 14 победах.