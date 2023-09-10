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Российский тяжеловес Волков победил австралийца Туивасу на турнире UFC

Москва. 10 сентября. INTERFAX.RU - Российский боец смешанного стиля Александр Волков одержал победу над австралийцем Таем Туивасой в со-главном поединке турнира UFC 293 в Сиднее.

Россиянину удалось одолеть соперника удушающим приемом во втором раунде. Спортсмены представляют тяжелый вес.

Для 34-летнего Волкова это третья победа подряд, а всего их в смешанных единоборствах стало 37 при 10 поражениях. 30-летний Туиваса потерпел шестое поражение (и третье подряд) при 14 победах.

UFC Александр Волков Тай Туиваса
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