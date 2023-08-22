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Нурмагомедов не видит смысла в своем возвращении

Москва. 22 августа. INTERFAX.RU - Экс-чемпион UFC в легком весе российский боец Хабиб Нурмагомедов заявил об отсутствии мотивов для возвращения в профессиональный спорт.

"Что касается возвращения, я не уверен. Для меня нет никакого смысла. Да, конечно, люди хотят увидеть эти драмы как в фильмах, но я уже сыт", - сказал 34-летний Нурмагомедов, выступая в шоу PBD Podcast.

Нурмагомедов завершил карьеру 2020, выиграв все 29 боев (13 из них – под эгидой UFC).

UFC Хабиб Нурмагомедов
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