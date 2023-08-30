Российский боец Туменов назвал Махачева фаворитом поединка с Оливейрой

Москва. 30 августа. INTERFAX.RU - Российский боец АСА Биберт Туменов считает, что его соотечественник, чемпион UFC в легком весе Ислам Махачев – фаворит предстоящего в октябре второго поединка против бразильца Чарльза Оливейры.

"Махачев против Оливейры - это серьезное противостояние, в котором все равно фаворитом будет Махачев. В первом бою Ислам деклассировал оппонента. Посмотрим, какой настрой будет у Оливейры в реванше. Повторюсь, склоняюсь в пользу Махачева. Но все равно нельзя недооценивать такого бойца, как Оливейра, - сказал Туменов "Интерфаксу".

Поединок между Махачевым и Оливейрой пройдет 21 октября в Абу-Даби.

В октябре 2022 года Махачев победил Оливейру на турнире UFC 280 и завоевал титул чемпиона UFC. В феврале нынешнего года россиянин победил австралийца Чарльза Оливейру и защитил пояс.

Что касается Туменова, 2 сентября он в Краснодаре проведет четвертьфинальный поединок Гран-при АСА в полулегком весе против экс-бойца PFL американца Лэнса Палмера. Этот бой возглавит шоу АСА 162.