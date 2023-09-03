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Сирил Ган нокаутировал Сергея Спивака в главном бое турнира UFC

Москва. 3 сентября. INTERFAX.RU - Бывший претендент на чемпионский пояс UFC в тяжелом весе французский боец смешанного стиля Сирил Ган победил представителя Молдавии Сергея Спивака в главном поединке турнира UFC Fight Night 226 в Париже.

Поединок завершился во втором раунде, когда Ган нокаутировал соперника. Бой прошел под статусом главного события бойцовского вечера.

Для француза это был первый бой после поражения от американца Джона Джонса в поединке за титул чемпиона UFC в марте этого года.

Теперь на счету 33-летнего Гана 12 побед в смешанных единоборствах при двух поражениях. В свою очередь, 28-летний Спивак потерпел четвертое поражение при 16 победах.

UFC Сергей Спивак Сирил Ган
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