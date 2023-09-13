Полузащитник Вератти перешел из ПСЖ в катарский "Аль-Араби"

Москва. 13 сентября. INTERFAX.RU - Итальянский футболист Марко Вератти продолжит карьеру в "Аль-Араби", сообщает пресс-служба катарского футбольного клуба.

Детали сделки не уточняются, по сведениям СМИ, полузащитник приобретен за 45 млн евро.

Предыдущим клубом 30-летнего Вератти был французский "Пари Сен-Жермен", в составе которого итальянец по девять раз выиграл чемпионат и Суперкубок Франции, по шесть – Кубок Франции и Кубок французской лиги. Вератти – чемпион Европы в составе сборной Италии.