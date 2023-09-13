"Динамо" победило ЦСКА в чемпионате КХЛ

Москва. 13 сентября. INTERFAX.RU - Хоккеисты московского "Динамо" обыграли столичный ЦСКА в гостевом матче регулярного чемпионата КХЛ.

Результат встречи – 4:1 (1:0, 1:1, 2:0) в пользу "Динамо". В его составе голы провели Никита Гусев (5 минута, в большинстве), Дмитрий Рашевский (40 и 55, в большинстве 5х3) и Егор Петухов (60, в пустые ворота).

В составе ЦСКА отличился Андрей Светлаков (32, в большинстве).

Команды представляют Западную конференцию и провели по шесть игр. "Динамо" занимает второе место (8 очков), ЦСКА – восьмое (5).