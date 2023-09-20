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Команды из 17 стран выступят в X Фиджитал Играх в Казани

Москва. 20 сентября. INTERFAX.RU - Представители 17 стран примут участие в юбилейных - Десятых Фиджитал Играх.

"Самый масштабный фиджитал-турнир стартует в столице Татарстана с 5 октября. Его участники будут бороться за право попасть на Мультиспортивный международный турнир "Игры Будущего-2024", - говорится в сообщении пресс-службы соревнований.

Турнир Фиджитал Игры 10 откроет финальный этап подготовки к международному турниру "Игры Будущего-2024".

"С 5 октября несколько десятков команд будут выявлять лучших сразу в семи дисциплинах. В двух из них – фиджитал-баскетболе и фиджитал-футболе – соревнования пройдут в международном формате. В них примут участие спортсмены из Испании, Китая, Сербии, Турции, Камеруна, Нигерии, Таиланда, Туниса, Чили и других стран", - подчеркнули организаторы.

Игры Будущего – масштабный турнир, который пройдет впервые в истории и будет иметь статус международного соревнования. Турнир продлится с 23 февраля по 2 марта 2024 года в Казани.

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