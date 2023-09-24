"Краснодар" победил "Урал" и вновь стал лидером РПЛ
Москва. 24 сентября. INTERFAX.RU - Футболисты "Краснодара" со счетом 2:0 обыграли екатеринбургский "Урал" в домашнем матче девятого тура чемпионата России.
На 54-й минуте состоялся автогол защитника "Урала" Егора Филипенко, благодаря чему "Краснодар" вышел вперед. На 77-й минуте счет стал 2:0 в пользу "Краснодара": отличился Кевин Ленини.
У "Краснодара" 21 очко, он – единоличный лидер в турнирной таблице. Команда на 3 очка опережает занимающие второе место самарские "Крылья Советов". "Урал" - на восьмом месте, 14 очков.