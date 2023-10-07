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"Локомотив" сыграл вничью с "Уралом" в матче РПЛ

Москва. 7 октября. INTERFAX.RU - Екатеринбургский "Урал" дома сыграл вничью 2:2 с московским "Локомотивом" в матче 11-го тура чемпионата России.

На 5-й минуте встречи Артем Дзюба вывел "Локомотив" вперед, на 12-й Сильвие Бегич сравнял счёт. На 53-й минуте в счете повёл "Урал", мяч забил Эрик Бикфалви. "Локомотив" ушел от поражения на 90+6 минуте, отличился Тимур Сулейманов.

На 72-й минуте футболист "Урала" Илья Ишков не смог реализовать пенальти.

"Локомотив" занимает третье место, 19 очков, "Урал" - пятое (16).

Артем Дзюба Локомотив РПЛ футбол Урал
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