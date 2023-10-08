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Усман Нурмагомедов защитил титул чемпиона Bellator

Москва. 8 октября. INTERFAX.RU - Российский боец смешанного стиля Усман Нурмагомедов победил американца Брента Примуса в главном поединке турнира Bellator 300 в Сан-Диего (США).

Победа россиянину была присуждена единогласным решением судей.

Таким образом, 25-летний Нурмагомедов второй раз защитил титул чемпиона Bellator в легком весе. Обладателем титула он стал в ноябре 2022 года, победив бразильца Патрики Фрейри. В марте 2023 года россиянин защитил статус чемпиона, победив американца Бенсоона Хендерсона.

Сейчас на счету Нурмагомедова в смешанных единоборствах 18 побед в 18 поединках. Его соперник, Примус потерпел четвертое поражение при 15 победах.

Усман Нурмагомедов - троюродный брат бывшего чемпиона UFC Хабиба Нурмагомедова.

Bellator Усман Нурмагомедов
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