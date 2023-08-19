Дацик нокаутировал Томпсона на боксерском турнире в Москве
Москва. 19 августа. INTERFAX.RU - Российский боец Вячеслав Дацик победил британца Оли Томпсона в поединке по правилам бокса на турнире в Москве.
Поединок бойцов смешанного стиля завершился в первом раунде, Дацик победил экс-бойца UFC и Bellator техническим нокаутом.
Бой носил статус главного поединка турнира. В со-главном поединке дрались россиянин Олег Тактаров и получивший паспорт РФ американец Джефф Монсон. По итогам боя зафиксирована ничья.