Чалов выйдет в стартовом составе сборной России на матч с Камеруном

Москва. 12 октября. INTERFAX.RU - Нападающий ЦСКА Федор Чалов с первых минут будет присутствовать на поле в составе сборной России по футболу на товарищеском матче с Камеруном.

Полностью состав выглядит следующим образом: Матвей Сафонов, Сергей Волков, Максим Осипенко, Александр Солдатенков Александр Сильянов, Данил Глебов, Дмитрий Баринов, Далер Кузяев, Сергей Пиняев, Иван Обляков, Федор Чалов.

Игра пройдет в Москве в четверг и стартует в 19:00 мск.