Поиск

Чалов выйдет в стартовом составе сборной России на матч с Камеруном

Москва. 12 октября. INTERFAX.RU - Нападающий ЦСКА Федор Чалов с первых минут будет присутствовать на поле в составе сборной России по футболу на товарищеском матче с Камеруном.

Полностью состав выглядит следующим образом: Матвей Сафонов, Сергей Волков, Максим Осипенко, Александр Солдатенков Александр Сильянов, Данил Глебов, Дмитрий Баринов, Далер Кузяев, Сергей Пиняев, Иван Обляков, Федор Чалов.

Игра пройдет в Москве в четверг и стартует в 19:00 мск.

футбол
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости

МОК приостановил деятельность ОКР

МОК приостановил деятельность ОКР

Экс-глава "Формулы-1" признал себя виновным в мошенничестве

Экс-глава "Формулы-1" признал себя виновным в мошенничестве

Олимпийский чемпион по дзюдо Халмурзаев отстранен от соревнований

"Спартак" победил ЦСКА в КХЛ

Роналду грозит 99 ударов плетью за поцелуй девушки в Иране

Роналду грозит 99 ударов плетью за поцелуй девушки в Иране

Российский теннисист отстранен за употребление спиртного на матче

Волкановски заменил Оливейру в поединке UFC c Махачевым

Дубль Кучерова помог "Тампе" победить "Нэшвилл" на старте сезона НХЛ

СМИ сообщили об отмене решения УЕФА по допуску юношеских сборных России

СМИ сообщили об отмене решения УЕФА по допуску юношеских сборных России

УЕФА объявил хозяев Евро-2028 и Евро-2032

УЕФА объявил хозяев Евро-2028 и Евро-2032
window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'cbujh', p2: 'emwl', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector("#adfox_151179074300466320 #adfox_151179074300466320")) { document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });