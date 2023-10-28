Даниил Медведев вышел в финал турнира в Вене
Москва. 28 октября. INTERFAX.RU - Российский теннисист Даниил Медведев победил грека Стефана Циципаса в полуфинале турнира в Вене.
Встреча завершилась со счетом 6:4, 7:6 (8:6) в пользу россиянина.
В рейтинге Ассоциации теннисистов-профессионалов Медведев занимает третье место, Циципас – седьмое.
В финале Медведев сыграет с победителем пары Андрей Рублев (Россия, №5 в рейтинге ATP) – Янник Синнер (Италия, 4).
Призовой фонд турнира в Вене (матчи проходят на хардовом покрытии) – свыше 2,4 млн евро. Соревнование является турниром категории ATP 500.