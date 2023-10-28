"Ростов" обыграл "Локомотив" в РПЛ, "Крылья" и "Оренбург" сыграли вничью

Москва. 28 октября. INTERFAX.RU - Футболисты "Ростова" на своем поле в Ростове-на-Дону со счетом 1:0 победили московский "Локомотив" в 13-м туре чемпионата России.

Гол состоялся на третьей минуте, отличился Кирилл Щетинин.

В параллельно шедшем матче "Крылья Советов" дома в Самаре со счетом 1:1 сыграли с "Оренбургом". На 24-й минуте футболист "Крыльев" Бенхамин Гарре вывел свою команду вперед, на 66-й Матиас Перес сравнял счет.

В турнирной таблице "Крылья занимают третье место (23 очка), "Локомотив" - на пятом (20), "Ростов" - на девятом (16), "Оренбург" - на 14-м (12). Лидирует "Краснодар" (28), у него есть игра в запасе.