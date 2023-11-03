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Исламов заменит ранее задержанного Самброса в боксерском поединке с Никулиным

Москва. 3 ноября. INTERFAX.RU -

Соперником российского бойца Тимура Никулина в боксерском поединке на турнире в Сочи будет Ибрагим Исламов, сообщает пресс-служба Федерации бокса России.

"У Никулина в третий раз меняется оппонент по этому бою. Изначально Никулин должен был встретиться с Зелимханом Дукаевым, но боец не был допущен по медицинским показателям, далее соперником был назначен Кирилл Самброс. Но и этот боец не сможет принять участие в шоу по неспортивным причинам", - сообщили в Федерации бокса России.

Бой Никулина и Исламова пройдёт 6 ноября в рамках турнира, организованного при поддержке Международной ассоциации бокса (IBA) и Федерации бокса России.

Что касается Самброса, он, как сообщалось, в ночь на 2 ноября был задержан правоохранительными органами, у спортсмена был обнаружен запрещенный препарат.

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