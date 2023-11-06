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Кириенко назвала шокирующей новость о стрельбе с участием боксера Иванова

Москва. 6 ноября. INTERFAX.RU - Федерация бокса России будет разбираться в ситуации связанной со стрельбой с участием чемпиона Европы Никиты Иванова, заявила генеральный секретарь организации Татьяна Кириенко.

"Эта новость шокирует. Исходя из сообщений, этим делом уже занимаются правоохранительные органы. Мы со своей стороны тоже будем разбираться в ситуации", - приводит слова Кириенко пресс-служба Федерации бокса России.

Ранее СМИ сообщили о том, что Иванов устроил стрельбу в одном из ресторанов Москвы, ранения получили четыре человека.

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